"Корабелка" отмечает свой 90-летний юбилей

Все праздничные мероприятия перенесены на сентябрь.

Сегодня, 26 апреля, Морской технический университет в Петербурге, который многие зовут "Корабелкой", отмечает своё 90-летие.

Из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия университета перенесены на начало следующего учебного года. Студенты и преподаватели пока ограничились поздравлениями в официальной группе "Корабелки".

Из СПбГМТУ ежегодно выпускаются инженеры, социологи, программисты, экономисты, художники, даже представители военных специальностей.

Напомним, что университет является единственным в России техническим вузом, в котором на трех основных факультетах готовят морских инженеров-специалистов мирового класса по проектированию, постройке и технической эксплуатации морских судов, боевых надводных кораблей и подводных лодок.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ограбили ректора "Корабелки".

Фото: СПбГМТУ / ВКонтакте



