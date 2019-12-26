"Корабелка" отмечает свой 90-летний юбилей

Сегодня, 26 апреля, Морской технический университет в Петербурге, который многие зовут "Корабелкой", отмечает своё 90-летие.
Из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия университета перенесены на начало следующего учебного года. Студенты и преподаватели пока ограничились поздравлениями в официальной группе "Корабелки".
Из СПбГМТУ ежегодно выпускаются инженеры, социологи, программисты, экономисты, художники, даже представители военных специальностей.
Напомним, что университет является единственным в России техническим вузом, в котором на трех основных факультетах готовят морских инженеров-специалистов мирового класса по проектированию, постройке и технической эксплуатации морских судов, боевых надводных кораблей и подводных лодок.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге ограбили ректора "Корабелки".
Фото: СПбГМТУ / ВКонтакте
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