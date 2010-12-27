Из-за съемок фильма перекроют движение в районе Биржи

В субботу по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку и Биржевому проезду перекроют движение из-за съемок фильма "Композитор". Ограничения будут действовать почти сутки.

Очередное ограничение движения в центре ждет автомобилистов Петербурга. В субботу, 18 ноября, закроют сразу три улицы в района Биржи. Нельзя будет проехать по Тифлисскому переулку, Тифлисской улице от набережной Макарова до Менделеевской линии, ржевому проезду от Менделеевской улицы до здания Биржи.

На участке с полуночи до 23.50 киностудия "Ленфильм" будет снимать фильм "Композитор". Об этом сообщает пресс-служба комитета развития транспортной инфраструктуры. Водителей просят выбирать объездные пути.