"Команда Б" - космическая премьера на СТС

На презентацию приехали и исполнители главных ролей сеериала. Актер Михаил Тарабукин поделился с журналистами PiterTV впечатлениями о персонажах:
Эти персонажи, они такие перевертыши. Они все лишние и в тоже время они детали, как трансформеры. Когда они вместе - они сила! Егор, будучи закомплексованным, зажатым, таким человеком, который немного отстает от жизни - он находит свою любовь. Именно такую Сашу, к которой мужики боятся подойти!
Михаил Тарабукин, актер
Ян Цапник, игравший руководителя команды "А", тоже поделился своими впечатлениями:
Я играл руководителя команды "А". ТАм две команды, одна правильная, а другая неправильная - из разгильдяев. Ну и как показывает опыт - из разгельдяев как раз и получается что-то толковое!
«КОМАНДА Б»
19 февраля – космическая премьера на СТС!
пн-чт, 20:00
Спасая племянника Мишу от тюрьмы, генерал Брусницын поручает ему возглавить команду обычных ребят, отобранных для полёта на Луну – команду «Б». Он уверен, что эксперимент провалится и «лузеры» никуда не полетят. Но пилот-экстремал Миша, научный сотрудник Света, солдат в юбке Саша, красавчик-качок Егор и врач-неудачник Стас готовы обойти профессионалов из команды «А» и покорить космос.
Производство: «СТУДИЯ СТАР-Т»
Жанр: комедийный сериал
Хронометраж: 24 минуты
Кол-во серий в сезоне: 20
Режиссёр: Арман Геворгян
Оператор: Андрей Вакорин
Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Дарья Легони Фиалко
Продюсеры: Екатерина Андриенко, Юлия Воронцова, Андрей Антонов, Павел Абдалов
В ролях: Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Ян Цапник, Оскар Кучера, Карина Андоленко, Михаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Баталов, Борис Дергачев и др.