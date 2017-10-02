"Команда Б" - космическая премьера на СТС

В Петербурге состоялась премьера нового сериала телеканала СТС «Команда Б», который стартует в телеэфире 19 февраля в 20:00.

На презентацию приехали и исполнители главных ролей сеериала. Актер Михаил Тарабукин поделился с журналистами PiterTV впечатлениями о персонажах:

Эти персонажи, они такие перевертыши. Они все лишние и в тоже время они детали, как трансформеры. Когда они вместе - они сила! Егор, будучи закомплексованным, зажатым, таким человеком, который немного отстает от жизни - он находит свою любовь. Именно такую Сашу, к которой мужики боятся подойти!

Михаил Тарабукин, актер

Ян Цапник, игравший руководителя команды "А", тоже поделился своими впечатлениями:

Я играл руководителя команды "А". ТАм две команды, одна правильная, а другая неправильная - из разгильдяев. Ну и как показывает опыт - из разгельдяев как раз и получается что-то толковое!



«КОМАНДА Б»

19 февраля – космическая премьера на СТС!

пн-чт, 20:00

Спасая племянника Мишу от тюрьмы, генерал Брусницын поручает ему возглавить команду обычных ребят, отобранных для полёта на Луну – команду «Б». Он уверен, что эксперимент провалится и «лузеры» никуда не полетят. Но пилот-экстремал Миша, научный сотрудник Света, солдат в юбке Саша, красавчик-качок Егор и врач-неудачник Стас готовы обойти профессионалов из команды «А» и покорить космос.



Производство: «СТУДИЯ СТАР-Т»

Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минуты

Кол-во серий в сезоне: 20

Режиссёр: Арман Геворгян

Оператор: Андрей Вакорин

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Дарья Легони Фиалко

Продюсеры: Екатерина Андриенко, Юлия Воронцова, Андрей Антонов, Павел Абдалов

В ролях: Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Ян Цапник, Оскар Кучера, Карина Андоленко, Михаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Баталов, Борис Дергачев и др.