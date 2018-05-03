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Парад близко: в районе Пискаревского кладбища заметили колонну военной техники

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Военную технику продолжают готовить к параду Победы, который состоится 9 мая на Дворцовой площади.

В районе Пискаревского кладбища очевидцы заметили военную технику. Машины продолжают готовить к параду в честь 9 мая. Прогон большегрузов мобильный корреспондент Piter.TV смог снять на видео.

На записи видно, как танки и грузовики движутся вместе с другими машинами по проезжей части. Очевидцы предположили, что военную технику готовят к праздничному параду, который традиционно состоится утром 9 мая на Дворцовой площади.

Ранее мы писали, что ночью, 1 мая на Дворцовой площади прошла первая репетиция парада Победы.

Видео: Piter.TV

Теги: видео , военная техника , парад победы , репетиция парады победы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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