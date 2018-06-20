В квартиру на Добровольцев мужчина швырнул "коктейль Молотова"

В Красносельском районе Петербурга в окно квартиры метнули "коктейль Молотова". Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Данный инцидент произошел 7 апреля около половины первого ночи. "Коктейль Молотова" в окно второго этажа квартиры в доме 10, корпус 2 по улице Добровольцев бросил неизвестный человек. Бутылка с бензином воспламенилась, но пострадавших удалось избежать. Позже, по подозрению в данном преступлении задержали 30-летнего мужчину.
В его отношении возбудили уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ – "покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".
Ранее на Piter.TV: На улице Сизова преступник коктейлем Молотова спалил два автомобиля.
Фото: Piter.TV
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