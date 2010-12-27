БДСМ по-кавказски: в Ленобласти мужчина на зеленом велосипеде связал пенсионерку и ограбил

В Ленинградской области вор-"кавказец" не заметил бабушку при ограблении: ему пришлось связывать пострадавшую.

В Выборгском районе мужчина "кавказской" внешности обокрал пенсионерку-даницу. Преступник подъехал к летнему дому пожилой женщины на зеленом велосипеде. Он припарковал транспортное средство у забора жертвы, после чего перелез через ограду и по строительным лесам забрался на второй этаж. Дверь в помещение была открыта, поэтому вор беспрепятственно проник в помещение через балкон.

Инцидент произошел в половину пятого вечера 10 апреля в поселке Советский в СНТ "Солнечное". В момент совершения ограбления хозяйка дома находилась внутри комнаты. Она не услышала, как незнакомец вошел. В результате бабушка встретилась лицом к лицу с разбойником. Она описывает его как высокого молодого человека 20-25 лет.

Грабитель связал жертву электрическим проводом, а после вынес из дома 50 евро, 20 тысяч рублей и ювелирные украшения: золотые браслет, кольца и сережки. В деле разбираются правоохранительные органы. Они разыскивают кавказца. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что на Дровяной улице полиция изъяла у драгдилера более 1,7 кг растительного наркотика.

