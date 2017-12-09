"Карп отмороженный" приплывет в Россию 18 января

Каждая секунда нашей жизни может оказаться последней. Конечно, это всем известный факт. Но как подготовиться к этой секунде? А кто окажется рядом в эту секунду? Страшно? А вот бывшей учительнице Елене Михайловне (Марина Неёлова) напротив становиться занятно заниматься организацией собственной смерти.

Действие фильма разворачивается в типичной российской глубинке, «в которой остались одни алкоголики да старики». На первый взгляд могло показаться, что режиссер представил зрителю социальную драму, поскольку мы с самого начала фильма узнаем о неизбежной смерти главной героини. Но все не так просто! Бывший ученик, уже в солидном возрасте, который только пьет и рыбачит, дарит ей огромного карпа в ведре и совсем не помнит, как его поймал. Что ей с ним делать? Конечно, в морозилку положить и отложить до праздничного стола. Тут и начинается самое интересное. В фильм добавляется элемент волшебства – когда к учительнице приезжает ее сын Олег (Евгений Миронов), который навещает ее раз в пятилетку, она решает приготовить подаренного ей карпа. Только рыбка неожиданно оживает и становится ее домашним питомцем. Женщина жалеет живое существо, а еще получает нового собеседникика в доме. Слушателя.

В свою очередь, зритель быстро заражается динамикой «Карпа отмороженного»: Елена Михайловна с энтузиазмом бегает за справкой из морга, покупает гроб и продукты на поминки. Не забывает поболтать со своим новоиспеченным питомцем, и вся эта ситуация уже не кажется серой и трагичной, одни только слова харизматичной соседки Людмилы (Алиса Фрейндлих) можно разбирать на крылатые фразы.

Но при всей динамике этой картины через какое-то время режиссер начинает толкать зрителя в сторону простых вопросов о счастье. О том, как бы сложилась судьба героев, если бы в ключевой момент своей жизни они повернули в другую сторону. Никто не дает зрителям готовых ответов, а только полноценное и яркое описание реальности персонажей. Выводы за них может сделать каждый.

Таким образом, насколько бы странно это не звучало, но через общение с рыбой персонажи ленты задумываются о важнейших проблемах: это неизбежность смерти, вечная борьба детей и родителей, безвозвратность событий и действий, которые мы сами совершили и самая главная – как мало времени нам отведено.

Хочется отметить, что абсолютно каждый персонаж в фильме является ключевым элементом в этой маленькой истории о жизни и смерти. По сути, даже самая эпизодическая роль несет смысловую нагрузку и позволяет зрителю задуматься над собственной жизнью и тем, кто какую роль в ней играет.

Владимир Котт подарил россиянам отличную трагикомедию в духе советского кино. Эксцентричные диалоги, понятные каждому шутки, потрясающий актерский состав и глубокий, но всем близкий смысл. Все это делает фильм «Карп отмороженный» по-настоящему интересным и ярким, а особенно, если в нем вы увидите себя.

Гущина Мария

Видео: YouTube/Киноафиша инфо