Концерн "Калашников" создал электромобиль UV-4 для такси и каршеринга

Мощность UV-4 составляет до 50 киловатт, максимально он может разогнаться до 80 км/ч.

Концерн "Калашников" создал электромобиль для нужд такси и каршеринга. Новый электромобиль UV-4 представили на Международном евразийском форуме "Такси". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Электромобиль обладает высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Для его использование нужно минимальное техническое обслуживание. Средство передвижения весит всего 650 килограммов, его длина — 3,4 метра, ширина — 1,5 метра, высота — 1,7 метра.

Мощность UV-4 составляет до 50 киловатт, максимально он может разогнаться до 80 км/ч.

Ранее концерн "Калашников" приобрел Кингисеппский машиностроительный завод.