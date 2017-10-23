"Иди и смотри" в кинотеатре "Родина"

18 ноября в киноцентре "Родина" в рамках проекта "Синематека Искусство Кино" пройдёт показ фильма "Иди и смотри" Элема Климова. Перед сеансом с лекцией о фильме и творчестве режиссёра выступит известный кинокритик Антон Долин.

Действие картины разворачивается на территории Белоруссии, в 1943 году. В центре сюжета — мальчик, ставший свидетелем ужасов нацистской карательной акции. За два дня он превратится из жизнерадостного подростка в седого старика.

"Иди и смотри" считается одним из сильнейших антивоенных фильмов.

Он получил множество премий, а в 2017 году выиграл специальный приз на Венецианском кинофестивале за лучший отреставрированный фильм.



Также "Иди и смотри" занимает шестую строчку в списке "50 лучших военных фильмов всех времён" и является последней режиссерской работой Элема Климова.



Теперь у вас есть возможность увидеть эту невероятную картину на большом экране!



"Иди и смотри" будет демонстрироваться 18 ноября, в субботу, в 18:30.

Цена билета 300 рублей.

Видео: официальный трейлер