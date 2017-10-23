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"Иди и смотри" в кинотеатре "Родина"

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18 ноября в киноцентре "Родина" в рамках проекта "Синематека Искусство Кино" пройдёт показ фильма "Иди и смотри" Элема Климова. Перед сеансом с лекцией о фильме и творчестве режиссёра выступит известный кинокритик Антон Долин.

 Действие картины разворачивается на территории Белоруссии, в 1943 году. В центре сюжета — мальчик, ставший свидетелем ужасов нацистской карательной акции. За два дня он превратится из жизнерадостного подростка в седого старика. 

"Иди и смотри" считается одним из сильнейших антивоенных фильмов. 
Он получил множество премий, а в 2017 году выиграл специальный приз на Венецианском кинофестивале за лучший отреставрированный фильм. 


Также "Иди и смотри" занимает шестую строчку в списке "50 лучших военных фильмов всех времён" и является последней режиссерской работой Элема Климова. 

Теперь у вас есть возможность увидеть эту невероятную картину на большом экране!

"Иди и смотри" будет демонстрироваться 18 ноября, в субботу, в 18:30. 
Цена билета 300 рублей.

Видео: официальный трейлер

Теги: иди и смотри , родина
Категории: куда сходить в петербурге Кино Лента новостей Новости СПб

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