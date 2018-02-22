"Границы и переходы": онлайн-трансляция архитектурного лектория "АРХпроект"

В четверг, 26 сентября, канал Piter.TV покажет в прямом эфире новую лекцию Группы ЦДС "АРХПроект".

В Петербурге стартовал новый просветительский архитектурный проект от Группы ЦДС. В четверг, 26 сентября, в 19.00 состоится вторая сессия лектория "АРХпроект". Следить за происходящим можно будет в прямом эфире канала Piter.TV (в разделе "Наши трансляции"), а также в пабликах "АРХпроекта" и Piter.TV в социальной сети ВКонтакте.

Вторая сессия посвящена "Форме обитания" – базовой архитектурной категории и теме одной из номинаций конкурса. Выступая менторами в номинации "Форма обитания", партнеры архитектурного бюро RHIZOME Евгений Решетов и Татьяна Синельникова поделятся своим видением того, что происходит с границей пространств сегодня, каковы ее пределы и как с ними взаимодействовать.

После лекции все желающие смогут принять участие в коротком проектном семинаре и конкурсе в формате Клаузуры Диогена. В ходе этого семинара участники должны создать работу, отвечающую заданной теме. Куратором также выступит бюро RHIZOME. После объяснения задания куратор покидает помещение на два часа. За это время участники должны создать проект на одном формате А3. В конце семинара куратор выберет три лучших работы, которые будут выставлены в Молодежном центре Государственного Эрмитажа.

Piter.TV – официальный партнер лектория "АРХпроект". Лекторий работает в рамках одноименного всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов и молодых архитекторов, учрежденного ЦДС. Лекции будут проходить два раза в месяц с сентября по декабрь 2019 года. Следите за анонсами и присоединяйтесь! Подробнее – arhproekt.pro, а также паблик "АРХпроекта" в ВК.