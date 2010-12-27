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"Горэлектротранс" обновить петербургский парк общественного транспорта за 3,7 млрд рублей
Сегодня, 11:52
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IRINA_CHALKINA

"Горэлектротранс" обновить петербургский парк общественного транспорта за 3,7 млрд рублей

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В городе появится 142 новых троллейбуса.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что "Горэлектротранс" обновить петербургский парк общественного транспорта за 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

СПб ГУП "Горэлектротранс" уже объявил тендеры на закупку. Планируется, что в городе появится 142 новых троллейбуса. Ведомство намерено приобрести 87 троллейбусах большого класса, 35 машин с увеличенным автономным ходом и 20 троллейбусах особо большого класса.

Известно, что три аукциона по закупкам проведут 12 декабря. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургских социальных предпринимателей могут освободить от имущественного налога.

Фото:пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"

Теги: горэлектротранс, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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