В городе появится 142 новых троллейбуса.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что "Горэлектротранс" обновить петербургский парк общественного транспорта за 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

СПб ГУП "Горэлектротранс" уже объявил тендеры на закупку. Планируется, что в городе появится 142 новых троллейбуса. Ведомство намерено приобрести 87 троллейбусах большого класса, 35 машин с увеличенным автономным ходом и 20 троллейбусах особо большого класса.

Известно, что три аукциона по закупкам проведут 12 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что петербургских социальных предпринимателей могут освободить от имущественного налога.

Фото:пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"