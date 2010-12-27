"Гонка престижа" ограничит движение транспорта на Крестовском острове 8 мая

В связи с проведением соревнований по велоспорту в Петербурге будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Во вторник, 8 мая, с 14.00 до 20.00 будет проходить так называемая "Гонка престижа". Соревнования организует Федерация велосипедного спорта России.
Ограничения движения на Крестовском острове в связи с проведением сорвенований:
- Южная дорога от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта;
- Рюхина улица от Кемской до набережной Мартынова;
- набережная Мартынова на участке от Рюхиной улицы до переулка Бодрова;
- переулок Бодрова;
- Северная дорога от Рюхиной улицы до Велосипедной аллеи.
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