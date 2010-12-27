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"Гонка престижа" ограничит движение транспорта на Крестовском острове 8 мая
Сегодня, 19:50
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ProkVad
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"Гонка престижа" ограничит движение транспорта на Крестовском острове 8 мая

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Несколько улиц на Крестовском острове будут перекрыты на 8 часов.

В связи с проведением соревнований по велоспорту в Петербурге будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Во вторник, 8 мая, с 14.00 до 20.00 будет проходить так называемая "Гонка престижа". Соревнования организует Федерация велосипедного спорта России.

Ограничения движения на Крестовском острове в связи с проведением сорвенований:

  • Южная дорога от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта;
  • Рюхина улица от Кемской до набережной Мартынова;
  • набережная Мартынова на участке от Рюхиной улицы до переулка Бодрова;
  • переулок Бодрова;
  • Северная дорога от Рюхиной улицы до Велосипедной аллеи.

Фото: pixabay 

Теги: велоспорт , крестовский остров , ограничение движения , спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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