"Гонка престижа" ограничит движение транспорта на Крестовском острове 8 мая

Несколько улиц на Крестовском острове будут перекрыты на 8 часов.

В связи с проведением соревнований по велоспорту в Петербурге будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Во вторник, 8 мая, с 14.00 до 20.00 будет проходить так называемая "Гонка престижа". Соревнования организует Федерация велосипедного спорта России.

Ограничения движения на Крестовском острове в связи с проведением сорвенований:

Южная дорога от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта;

Рюхина улица от Кемской до набережной Мартынова;

набережная Мартынова на участке от Рюхиной улицы до переулка Бодрова;

переулок Бодрова;

Северная дорога от Рюхиной улицы до Велосипедной аллеи.

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