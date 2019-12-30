"Газпром" намерен построить отели вместо дендрария. Петербургские депутаты обеспокоены

Компания намерена построить возле Парка 300-летия два музея, отели и спорткомплекс.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что "Газпром" намерен построить в Петербурге отели вместо дендрария. Об этом сообщает РБК.

"Газпром" намерен построить возле Парка 300-летия два музея, отели и спорткомплекс. Депутат петербургского парламента от "Справедливой России" Марина Шишкина уже направила в компанию обращения касательно изменений.

Отмечается, что в плане, который был анонсирован в 2016 году, "Газпром" намеревался возвести открытый парк-дендрарий. Кроме того, на береговой линии парка планировалось размещение дока Полтавы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на конкурс концепций парка "Тучков буян" поступило 229 заявок.

Фото:Лахатацентр/вк