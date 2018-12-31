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У "Лахта Центр" появился новый владелец
Сегодня, 16:05
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nastya960

У "Лахта Центр" появился новый владелец

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Компания "Газпром нефть" передала небоскреб новому владельцу.

У петербургского небоскреба "Лахта Центр" появился новый владелец. Компания "Газпром нефть" в 2019 году передала "Лахта Центр" новому владельцу. Об этом стало известно из отчета компании по МСФО за четвертый квартал 2018 года.

В начале 2019 года на основании договорных документов объект капитального строительства МФК "Лахта Центр" был передан новому владельцу.

из отчета компании по МСФО

На данный момент заканчивается строительство небоскреба и только по его окончании будет определена итоговая стоимость небоскреба.

Фото: официальный сайт "Лахта центр"

 

 

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Теги: газпром нефть, лахта центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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