У "Лахта Центр" появился новый владелец

Компания "Газпром нефть" передала небоскреб новому владельцу.

У петербургского небоскреба "Лахта Центр" появился новый владелец. Компания "Газпром нефть" в 2019 году передала "Лахта Центр" новому владельцу. Об этом стало известно из отчета компании по МСФО за четвертый квартал 2018 года.

В начале 2019 года на основании договорных документов объект капитального строительства МФК "Лахта Центр" был передан новому владельцу. из отчета компании по МСФО

На данный момент заканчивается строительство небоскреба и только по его окончании будет определена итоговая стоимость небоскреба.

Фото: официальный сайт "Лахта центр"