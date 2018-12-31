У "Лахта Центр" появился новый владелец

У петербургского небоскреба "Лахта Центр" появился новый владелец. Компания "Газпром нефть" в 2019 году передала "Лахта Центр" новому владельцу. Об этом стало известно из отчета компании по МСФО за четвертый квартал 2018 года.
В начале 2019 года на основании договорных документов объект капитального строительства МФК "Лахта Центр" был передан новому владельцу.
из отчета компании по МСФО
На данный момент заканчивается строительство небоскреба и только по его окончании будет определена итоговая стоимость небоскреба.
Фото: официальный сайт "Лахта центр"
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