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"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"

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Сергей Куприянов считает задачу технически сложной.

Российская компания "Газпром" ищет решения для возобновления работы системы трубопровода "Северный поток"  в акватории Балтийского моря. Об этом по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН рассказал официальный представитель предприятия Сергей Куприянов. Чиновник отметил, что пока что нельзя говорить о сроках проведения таких мероприятий, оценка еще не производилась.

Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача.

Сергей Куприянов, пресс-секретарь "Газпрома"

"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: газпром, диверсия, сб оон, северный поток, северный поток-2, сергей куприянов, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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