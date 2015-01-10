"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"

Сергей Куприянов считает задачу технически сложной.

Российская компания "Газпром" ищет решения для возобновления работы системы трубопровода "Северный поток" в акватории Балтийского моря. Об этом по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН рассказал официальный представитель предприятия Сергей Куприянов. Чиновник отметил, что пока что нельзя говорить о сроках проведения таких мероприятий, оценка еще не производилась.

Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача. Сергей Куприянов, пресс-секретарь "Газпрома"

"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций