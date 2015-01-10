"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"

Российская компания "Газпром" ищет решения для возобновления работы системы трубопровода "Северный поток" в акватории Балтийского моря. Об этом по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН рассказал официальный представитель предприятия Сергей Куприянов. Чиновник отметил, что пока что нельзя говорить о сроках проведения таких мероприятий, оценка еще не производилась.
Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача.
Сергей Куприянов, пресс-секретарь "Газпрома"
"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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