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"Газель" сбила на Пискаревском 55-летнего велосипедиста и исчезла
Сегодня, 15:37
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nastya960

"Газель" сбила на Пискаревском 55-летнего велосипедиста и исчезла

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Полиция разыскивает водителя и выясняет детали произошедшего. Велосипедист находится в тяжелом состоянии.

В полдень в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

По предварительной информации, у дома №28 по Пискаревскому проспекту при въезде в боковой карман автомобиль ГАЗель белого цвета сбил 55-летнего велосипедиста. Личность водителя пока что неизвестна, так как он уехал с места аварии.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает водителя и выясняет детали произошедшего.

Ранее на Муринской дороге водитель "Газели" сбил мальчика.

Фото: Piter.TV

Теги: газель, пискаревский, сбил велосипедиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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