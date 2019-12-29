"Газель" с газовыми баллонами опрокинулась на Торжковской

Очевидцы сообщают о сильном запахе газа.

Серьёзное ДТП произошло сегодня утром возле рынка на Торжковской улице в Приморском районе. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

По предварительной информации, "ГАЗель" с газовыми баллонами столкнулась с автомобилем Škoda и перевернулась. Информация по пострадавшим не поступала. Однако, очевидцы сообщают о сильном запахе газа.

Из-за ДТП оказались перекрыты трамвайные пути. Сейчас автомобиль с помощью крана удалось поднять.

"Мертвый" водитель иномарки на пересечении Северного и Культуры оказался жив.

Видео: Piter.TV