"Газель" с газовыми баллонами опрокинулась на Торжковской

Серьёзное ДТП произошло сегодня утром возле рынка на Торжковской улице в Приморском районе. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.
По предварительной информации, "ГАЗель" с газовыми баллонами столкнулась с автомобилем Škoda и перевернулась. Информация по пострадавшим не поступала. Однако, очевидцы сообщают о сильном запахе газа.
Из-за ДТП оказались перекрыты трамвайные пути. Сейчас автомобиль с помощью крана удалось поднять.
"Мертвый" водитель иномарки на пересечении Северного и Культуры оказался жив.
Видео: Piter.TV
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