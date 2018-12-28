В Ленобласти цыганка сняла с женщины порчу и кольца

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В Ленинградской области цыганка сняла порчу с женщины в обмен на два золотых кольца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 12 февраля. Около 91 дома по проспекту Ленина к 31-летней женщине подошла цыганка и сказала ей, что может снять с нее порчу. Женщина в обмен на эту услугу отдала два золотых кольца с руки. Цыганка сразу же после этого скрылась. Кольца стоят 20 тысяч рублей.

Цыганке на вид 40-45 лет, рост 155-160 сантиметров, темноволосая, кожа рук красного цвета. Была одета в болоневую куртку с мехом и полусапожки.

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