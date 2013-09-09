"Фонд Доноров" приглашает отметить день рождения добрым поступком

День рождения организация отметит 13 декабря.

На следующей неделе, 13 декабря, благотворительная организация "Фонд Доноров" отмечает свой 13-й день рождения. Петербуржцы смогут поздравить организацию. Лучший подарок – сдать кровь. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В этом году день рождения можно отметить на 9 пунктах переливания крови в разных районах города, из них 5 отделений примут доноров без предварительной записи. Донору рекомендуют ознакомиться с временем приема и донорским светофором в группе "Фонда Доноров" ВКонтакте.

Донором может стать дееспособный гражданин России старше 18 лет и весом более 50 килограммов, не имеющий противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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Фото: Piter.TV