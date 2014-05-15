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Volkswagen завалился на бок после столкновения с иномаркой в центре Петербурга

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Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала.

Volkswagen завалился набок после столкновения с иномаркой на набережной Обводного канала. Об этом 20 октября Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

Авария произошла вечером 19 октября на перекрёстке набережной Обводного канала и Московского проспекта. На кадрах можно увидеть, как оба водителя надеялись проехать на желтый свет светофора. Однако встретились на середине перекрестка. Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала.

Ранее мы писали, что иномарка влетела в маршрутку на скорости на проспекте Стачек

Видео: Piter.TV

Теги: авария, набережная обводного канала
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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