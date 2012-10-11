"Эталон" застроит пустырь на реке Охте

Новые дома появятся на берегу реки Охты по адресу улица Лагоды, д 6-7, литер А.

Группа "Эталон" объявила о строительстве нового жилого комплекса в Красногвардейском районе Петербурга. Проект назовут "Охта Хаус". Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Как сообщили в пресс-службе "Эталон", сделка по приобретению земли под застройку состоялась еще в конце 2016 года. Новые дома появятся на берегу реки Охты по адресу улица Лагоды, д 6-7, литер А. Компания возведет три 22-этажных и один 20-этажный дом. В новых постройках оборудуют детский сад на 140 воспитанников, а во дворе построят паркинги, детские и спортивные площадки. Застройщик пока не давал никаких сведений о цене на квартиры в "Охта Хаус".

Ранее издание "Канонер" писало, что в советское время этот участок был застроен довоенными двухэтажками. В 1980-х дома расселили, а в 2000-2013 годах постепенно снесли.