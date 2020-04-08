Дмитрия Овсянникова лишили членства в партии за инцидент в Ижевске.

"Единая Россия" исключила замглавы Минпромторга после скандала в ижевском аэропорту. Об этом сообщили представители пресс-службы политической партии. Решение об исключении принято членами "ЕР" по рекомендации комитета по этике. Специалисты единогласно посоветовали президиуму генерального совета партии лишить чиновника членства за действия, которые "несовместимы" с этическими нормами партии. Информацию об этом подтвердил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом прокомментировал Турчак "РИА Новостям"

Политик добавил, что партия направила соответствующий доклад на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина, а также руководителю Минпромторга Дениса Мантурова. В "ЕР" считают, что Дмитрия Овсянникова необходимо снять с занимаемой должности в органах власти.

Напомним, что 5 апреля стало известно, что замминистра нецензурно выражался в аэропорту Ижевска. Он отказался предъявить документы, после чего гражданина пришлось задержать полиции.

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка.

Фото и видео: Telegram / Baza

