"Единая Россия" исключила замглавы Минпромторга после скандала в ижевском аэропорту. Об этом сообщили представители пресс-службы политической партии. Решение об исключении принято членами "ЕР" по рекомендации комитета по этике. Специалисты единогласно посоветовали президиуму генерального совета партии лишить чиновника членства за действия, которые "несовместимы" с этическими нормами партии. Информацию об этом подтвердил секретарь генсовета Андрей Турчак.
Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом
прокомментировал Турчак "РИА Новостям"
Политик добавил, что партия направила соответствующий доклад на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина, а также руководителю Минпромторга Дениса Мантурова. В "ЕР" считают, что Дмитрия Овсянникова необходимо снять с занимаемой должности в органах власти.
Напомним, что 5 апреля стало известно, что замминистра нецензурно выражался в аэропорту Ижевска. Он отказался предъявить документы, после чего гражданина пришлось задержать полиции.
В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка.
Фото и видео: Telegram / Baza
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Почаще бы так со всеми членами ЕдРА поступали может быть и порядок был бы минимальный и в партии и в стране в целом.