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"Единая Россия" исключила замглавы Минпромторга после скандала

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Дмитрия Овсянникова лишили членства в партии за инцидент в Ижевске.

"Единая Россия" исключила замглавы Минпромторга после скандала в ижевском аэропорту. Об этом сообщили представители пресс-службы политической партии. Решение об исключении принято членами "ЕР" по рекомендации комитета по этике. Специалисты единогласно посоветовали президиуму генерального совета партии лишить чиновника членства за действия, которые "несовместимы" с этическими нормами партии. Информацию об этом подтвердил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом

прокомментировал Турчак "РИА Новостям"

Политик добавил, что партия направила соответствующий доклад на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина, а также руководителю Минпромторга Дениса Мантурова. В "ЕР" считают, что Дмитрия Овсянникова необходимо снять с занимаемой должности в органах власти.

Напомним, что 5 апреля стало известно, что замминистра  нецензурно выражался в аэропорту Ижевска. Он отказался предъявить документы, после чего гражданина пришлось задержать полиции.

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка.

Фото и видео: Telegram / Baza
 

Теги: дмитрий овсянников, единая россия, ижевск, минпромторг
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 13:33

Почаще бы так со всеми членами ЕдРА поступали может быть и порядок был бы минимальный и в партии и в стране в целом. 

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