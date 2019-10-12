"Джокер" собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Лента вышла в широкий прокат 3 октября.

Картина "Джокер" с Хоакином Фениксом собрала в российском прокате более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте Фонда кино.

Лента вышла в широкий прокат 3 октября. Сюжет разворачивается в начале 1980-х гг. в Готэме. Комик Артур Флэк живет с больной матерью, которая с детства его учила ходить с улыбкой на лице. Пытаясь нести в мир добро и радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью. И тогда он понимает, что люди вокруг достойны не доброй улыбки, а ухмылки злодея Джокера.

Фильм снял постановщик "Мальчишника в Вегасе" Тодд Филлипс. Помимо Феникса в ленте сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой. После премьеры "Джокера" на Венецианском кинофестивале критики назвали ленту одной из лучших, после премьеры картина сохранила высокий рейтинг у зрителей и попала в Топ-10 лучших фильмов всех времен.

Видео: YouTube/WBRussia