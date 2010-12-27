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Движение электричек с Балтийского вокзала восстановлено
Сегодня, 23:00
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maksimmowa

Движение электричек с Балтийского вокзала восстановлено

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Предположительно, причиной массового сбоя в работе вокзала стало задымление одного из поездов.

В пятницу, 19 июля, в 18:18 на станции Броневая был остановлен пригородный поезд сообщением Санкт-Петербург – Ивангород. Также из Петербурга задержали отправление десяти пригородных поездов. Новость опубликовали на официальном сайте Октябрьской железной дороги. 

Причиной массового сбоя в работе Балтийского вокзала стала неисправность высоковольтных контактов. С шести часов вечера на платформе скопилось множество людей, некоторые пассажиры попытались сдать билеты в кассы, но не смогли из-за правил РЖД, по которым возврат билетов без указания мест может осуществиться только при задержках в движении больше часа. 

Как сообщили очевидны, в настоящее время все поезда идут по расписанию. 

Фото: wikimedia.org/A.Savin

 

 

Теги: балтийский вокзал, сбой, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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