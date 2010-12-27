Движение электричек с Балтийского вокзала восстановлено

Предположительно, причиной массового сбоя в работе вокзала стало задымление одного из поездов.

В пятницу, 19 июля, в 18:18 на станции Броневая был остановлен пригородный поезд сообщением Санкт-Петербург – Ивангород. Также из Петербурга задержали отправление десяти пригородных поездов. Новость опубликовали на официальном сайте Октябрьской железной дороги.

Причиной массового сбоя в работе Балтийского вокзала стала неисправность высоковольтных контактов. С шести часов вечера на платформе скопилось множество людей, некоторые пассажиры попытались сдать билеты в кассы, но не смогли из-за правил РЖД, по которым возврат билетов без указания мест может осуществиться только при задержках в движении больше часа.

Как сообщили очевидны, в настоящее время все поезда идут по расписанию.

Фото: wikimedia.org/A.Savin