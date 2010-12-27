"Две беды": на Ленинском проспекте прорвало трубы и вздулся асфальт

На место аварии экстренно прибыли соответствующие службы.

В четверг, 19 сентября, в Кировском районе прорвало трубы. Петербуржцы делятся фотографиями с места происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте во дворе дома 118. О пострадавших никакой информации нет.

А ведь ещё даже отопительный сезон не начался отмечают местные жители

На кадрах видно, что вода "затопила" припаркованные атвомобиле. На место аварии экстренно прибыли соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что очередное ДТП с перевернувшейся машиной произошло в поселке Сиверский.

Фото:дтп и чп петербург/вк