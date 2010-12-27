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"Две беды": на Ленинском проспекте прорвало трубы и вздулся асфальт
Сегодня, 15:25
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IRINA_CHALKINA

"Две беды": на Ленинском проспекте прорвало трубы и вздулся асфальт

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На место аварии экстренно прибыли соответствующие службы.

В четверг, 19 сентября, в Кировском районе прорвало трубы. Петербуржцы делятся фотографиями с места происшествия в соцсетях. 

Инцидент произошел на Ленинском проспекте во дворе дома 118. О пострадавших никакой информации нет. 

А ведь ещё даже отопительный сезон не начался

отмечают местные жители 

На кадрах видно, что вода "затопила" припаркованные атвомобиле. На место аварии экстренно прибыли соответствующие службы. 

Ранее мы сообщали о том, что очередное ДТП с перевернувшейся машиной произошло в поселке Сиверский.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: новости спб, общество, прорвало трубу спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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