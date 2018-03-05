В топе: "Довлатова" будут показывать в кинотеатрах до 11 марта

Картина пользуется большим спросом у зрителей.

Прокат фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов" будет продлен до 11 марта, сообщает РБК со ссылкой на продюсера картины Андрея Савельева.

По словам Савельева, решение о продлении проката было принято в связи с успехом фильма в первые выходные после выхода на экраны.

Фильм пользовался спросом у зрителей, но не все успели его посмотреть. Пояснил Савельев

Изначально планировалось, что кинокартина "Довлатов" будет идти в кино всего четыре дня — с 1 по 4 марта.

Отметим, что кассовые сборы фильма за 4 дня показа составили 89,8 миллионов рублей, и картина заняла третье место по сборам в прокате (на первом "Черная пантера" с 287 миллионами рублей). Однако по статистике кассовых сборов за день "Довлатов" оказывается на 8 месте, о чём свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина Алексея Германа-младшего "Довлатов" рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова в начале 70-х. Главную роль в фильме исполнил актер из Сербии Милан Марич. Других героев фильма сыграли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и другие.

Видео: YouTube / Novoekino