Фильм "Дорогая, я уменьшил детей" ждет перезапуск от Disney

Киностудия готовит мягкое продолжение оригинальной трилогии.

Как сообщил портал SlashFilm со ссылкой на источники, в компании Disney начали работу над перезапуском кинокомедии "Дорогая, я уменьшил детей" 1989 года.

Действие фильма будет происходить в той же вселенной. Главным героем сдолжен стать сын ученого Уэйна Залински, Ник. Он также уменьшит собственную семью в ходе научных экспериментов. Роль Ника Залински должен сыграть актер Джош Гэд ("Холодное сердце", "Пиксели").

Комедия "Дорогая, я уменьшил детей" вышла в широкий прокат 1989 году и заработала более 200 миллионов долларов. На основе фильма был создан сериал (1997-2000) и два продолжения: "Дорогая, я увеличил ребенка" (1992) и "Дорогая, мы уменьшили себя" (1997).