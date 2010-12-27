"Добрый кофе" собрал для петербургского детского хосписа почти 1,8 миллиона рублей

Благотворительная акция собрала в четыре раза больше денег для неизлечимо больных детей, чем в прошлом году.

Целый месяц, с октября по ноябрь, петербуржцы пили кофе в городских заведениях, а деньги с продажи напитка уходили в благотворительный фонд "Детский хоспис". В пресс-службе фонда сообщили, что акция в этом году позволила собрать почти 1,8 миллионов рублей.

Деньги отправят на помощь неизлечимо или тяжелобольным детям. В акции участвовали 172 кофейни, а собранная сумма оказалась в четыре раза больше, чем в прошлом году.

"Добрый кофе" поддержали не только горожане, но и знаменитости: певица Ёлка, Рената Литвинова, Антон Беляев, Денис Клявер и другие артисты, музыканты и актеры покупали кофе ради подопечных хосписа.

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Фото: Piter.tv