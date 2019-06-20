"Диалог" тигра и оленей в Приморье попал на видео

Сытый зверь не стал беспокоить оленей.

Видеоловушка Сихотэ-Алинского заповедника зафиксировала "перекличку" тигра и пятнистых оленей. Соответствующий ролик в социальных сетях распространило местное учреждение. В кадре видно, что услышав шорохи дикого зверя олени начали активно "свистеть", сообщая сородичам о грозящей опасности. После этого тигр начал оставлять метки на локации. Он ответил "оппонентам" рыком. Специалисты считают, что приморский тигр был сыт, поэтому олени совершенно не заинтересовали хищника с точки зрения пропитания.

В отделе науки заповедника признают, что подобные кадры увидишь не часто. Межвидовые отношения между животными до сих пор слабо исследованы. Подобные сюжеты - ценный материал для исследователей. пресс-служба заповедника.

Напомним, что российский Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он находится на пересечении трех краевых районов: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского.

С 1 мая Ленинградский зоопарк сменит режим работы.

Фото и видео: Telegram / Сихотэ-Алинский заповедник

