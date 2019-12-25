Исполнительница главной роли и сценаристы пока не известны.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что Amazon снимет сериал по вселенной "Девушки с татуировкой дракона". Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что действие сериала будет происходить в наши дни. Отмечается, что проект не будет продолжением фильмов и книг. По словам инсайдера, в настоящий момент авторы сериала ищут актрису на главную роль.

Фильм "Девушка с татуировкой дракона" основан на одноименной книге Стига Ларссона из трилогии "Миллениум".

Ранее мы сообщали о том, что бюджет версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера превысит 30 млн долларов.

Фото:кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"