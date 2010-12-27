"День доктора Айболита" в Ленинградском зоопарке

Детям предложат принять участие в игре по станциям "Путешествие доктора Айболита" и послушать экскурсию о животном мире Африки. Можно будет посетить творческие мастер-классы и пройти игру-квест "Тайна реки Лимпопо".
На протяжении всего дня сотрудники учреждения будут проводить показательные кормления местных обитателей. На прогулку по зоопарку из вольеров выведут песца, лисицу, альпаку, филина и грача.
Подробнее о программе праздника можно узнать на сайте зоопарка. Показательные кормления начнутся в 10:20, а прогулки и мастер-классы - в 13:00.
Когда: 7 июля
Где: Александровский парк, д. 1, ст. м. "Спортивная", "Горьковская"
Билеты: в кассах зоопарка
Фото: pixabay
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