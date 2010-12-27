"День доктора Айболита" в Ленинградском зоопарке

Гостей ждут мастер-классы, квесты, экскурсии и прогулки с питомцами.

Детям предложат принять участие в игре по станциям "Путешествие доктора Айболита" и послушать экскурсию о животном мире Африки. Можно будет посетить творческие мастер-классы и пройти игру-квест "Тайна реки Лимпопо".

На протяжении всего дня сотрудники учреждения будут проводить показательные кормления местных обитателей. На прогулку по зоопарку из вольеров выведут песца, лисицу, альпаку, филина и грача.

Подробнее о программе праздника можно узнать на сайте зоопарка. Показательные кормления начнутся в 10:20, а прогулки и мастер-классы - в 13:00.

Когда: 7 июля

Где: Александровский парк, д. 1, ст. м. "Спортивная", "Горьковская"

Билеты: в кассах зоопарка

Фото: pixabay