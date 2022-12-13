В День Ленинградской Победы зажгут факелы Ростральных колонн

Также в БКЗ "Октябрьский" 27 января состоится концерт "Ленинградская Победа".

В честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 будут зажжены факелы Ростральных колонн. Также в этот день небо при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе будут озарять "Лучи Победы". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В преддверии памятных январских дат была проведена проверка газового оборудования мемориальных комплексов "Вечный огонь" и ведущих к ним газовых сетей. Работа по очистке и проверке "Вечного огня" занимает примерно 40–50 минут и относится к категории повышенной сложности.

Также в БКЗ "Октябрьский" 27 января состоится концерт "Ленинградская Победа". На концерте выступят народные артисты России Василий Герелло, Александр Розенбаум, Лев Лещенко и Фарух Рузиматов, заслуженные артисты России Евгений Дятлов и Зара, заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Григорий Чернецов, Елена Ваенга и Эдуард Хиль – младший.

Видео: Piter.tv