Автомобиль сбил мальчика в Красносельском районе

В 16:00 у дома 6, корпус 1, на Стрельнинском шоссе неустановленное авто сбило ребёнка, который вместе с отцом переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В четверг, 29 марта, в Красносельском районе Петербурга произошло серьёзное ДТП, в ходе которого пострадал семилетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

В 16:00 у дома 6, корпус 1, на Стрельнинском шоссе неустановленное авто сбило ребёнка, который вместе с отцом переходил дорогу вне пешеходного перехода. У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и компрессионный перелом восьмого позвонка. Мальчика, находящегося в состоянии средней тяжести, доставили в Детскую городскую больницу №5. Мальчик проживает неподалеку от места инцидента и учится в первом классе.

Следственный отдел полиции проводит проверку данного случая.

Ранее пенсионер попал под колеса "Лады" в Стрельне.

Фото: Piter.TV