"ДП" и "Трансперенси" обязали выплатить ректору Горного университета 10 млн рублей

Изначально Владимир Литвиненко оценивал ущерб в 65 миллионов рублей.

Суд Василеостровского района взыскал с "Делового Петербурга" и его журналистов, а также с антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл-Р" 10 миллионов рублей в пользу ректора Горного Владимира Литвиненко. Соответствующую информацию опубликовала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судья согласился с ним в том, что расследование "ДП" "Миллиардер с горы" не соответствует действительности и порочит честь и достоинство. Сумма морального вреда была снижена, и с издания взыскали 4 миллиона рублей. Журналистов "ДП" также обязали заплатить денежные компенсации. Надежда Федорова должна отдать Литвиненко 500 тысяч рублей, Натальи Ковтун - 250 тысяч рублей, а Ирина Панкратова - 250 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Литвиненко оценивал ущерб в 65 миллионов рублей. 5 миллионов также заплатит компания "Трансперенси Интернешнл-Р", первая опубликовавшая расследование.

Напомним, что в суд Литвиненко обратился в сентябре 2017 года из-за серии расследований, которые выпустили "ДП" и "Трансперенси Интернешнл-Р". Тексты отправили на экспертизу. Адвокат ответчиков Максим Оленичев утверждал, что в публикациях большинство сведений являются оценочными суждениями, сообщает издание ЗАКС.ру. По данной причине факты в материалах не порочили честь и достоинство ректора Горного университета. Однако в проведенной экспертизе слова журналистов определили как факты.

Изначально Владимир Литвиненко оценивал ущерб в 65 миллионов рублей. Стоит отметить, что это не самая высокая сумма, которую требовали от СМИ. В апреле этого года Игорь Сечин подал в суд на медиа-холдинг РБК. Глава "Роснефти" обязал выплатить ему 3,12 млрд руб. за распространение ложных сведений. В иске речь шла о материале РБК, в котором сообщали, что Сечин попросил правительство ограничить права британской нефтегазовой компании при покупке акций российской корпорации, опасаясь конкуренции с их стороны.

Фото: Piter.TV