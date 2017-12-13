"What?!": пилот самолета сообщил мужчине о беременности жены

Жительница Флориды сообщила мужу о беременности с помощью капитана самолета.

Во Флориде местная жительница Одри Роуз решила необычным образом рассказать мужу о том, что у них скоро бует ребенок. Она попросила сделать объявление по такому случаю пилота самолета, на котором они летели из Тампы в Чикаго. В пьсьме Одри написала: "У меня большая просьба! Я только что узнала, что беременна, и хочу сделать сюрприз мужу. Я надеялась, что вы объявите об этом перед взлетом".

В момент, когда все пассажиры борта находились в салоне, капитан озвучил: "Судя по всему, Дэвид и Одри Роуз тайком провели на борт ещё одного пассажира". Мужчина был искренне шокирован и обрадован, его реакцию Одри сняла на видео.

Видео: YouTube - Audrey Rose