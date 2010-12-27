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"Чернышевскую" закрыли для пассажиров
Вчера, 18:56
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ProkVad
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"Чернышевскую" закрыли для пассажиров

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В час пик в центре Петербурга закрыли станцию на красной ветке метро.

В 18.40 станцию метро "Чернышевская" закрыли для пассажиров, об этом сообщает пресс-служба подземки.

На станции был обнаружен бесхозный предмет. По факту находки ведётся проверка специальным службами.

Станция закрыта на вход и выход.

Теги: метро , подземка , спб , центр , чернышевская
Категории: Лента новостей Новости СПб

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