"Чернышевскую" закрыли для пассажиров

В час пик в центре Петербурга закрыли станцию на красной ветке метро.

В 18.40 станцию метро "Чернышевская" закрыли для пассажиров, об этом сообщает пресс-служба подземки.

На станции был обнаружен бесхозный предмет. По факту находки ведётся проверка специальным службами.

Станция закрыта на вход и выход.