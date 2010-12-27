"Чернышевскую" закрыли для пассажиров

В 18.40 станцию метро "Чернышевская" закрыли для пассажиров, об этом сообщает пресс-служба подземки.
На станции был обнаружен бесхозный предмет. По факту находки ведётся проверка специальным службами.
Станция закрыта на вход и выход.
В час пик в центре Петербурга закрыли станцию на красной ветке метро.
В 18.40 станцию метро "Чернышевская" закрыли для пассажиров, об этом сообщает пресс-служба подземки.
На станции был обнаружен бесхозный предмет. По факту находки ведётся проверка специальным службами.
Станция закрыта на вход и выход.