"Черная пантера" возглавила топ российского кинопроката

Названы самые популярные фильмы минувшего уик-енда в России.

За выходные с 1 по 4 марта лидером русского проката стал Фантастический кинокомикс от Marvel "Чёрная пантера". Картина занимает первое место ещё и в странах СНГ. За уикенд было собрано 314,8 миллиона рублей, а общая сумма сборов составляет 726,8 миллиона рублей. Таким образом, фильм "Чёрная пантера" по киновселенной Marvel оставил позади своих соперников, собрав в мире 900 миллионов долларов.

В новом фильме один из героев "Фантастической четверки" впервые дебютирует сольно. Сын короля Ваканды из "Первых мстителей" вернётся в родное королевство, чтобы объедениться с агентом ЦРУ Россом и членами организации "Дора Миладже".

Вторую позицию занимает Олег Трофимов со своей спортивной драмой "Лёд". Касса данного фильма - 114,2 миллионов рублей, а общая сумма – почти 1,26 миллиардов рублей. Эту информацию сообщает в понедельник Газета.ru. Русская новинка "Довлатов" стала третьей в эти выходные.

Видео: "Черная пантера". Официальный трейлер.