Редакция Piter.TV пообщалась с менеджером по связям с общественностью ГКУЗ "ЦКЛО" Любовью Губайдуллиной, которая рассказала, что необходимо для кровосдачи и какие социальные льготы полагаются донорам.

"Центр Крови Ленобласти" приглашает жителей Выборга стать кадровыми донорами. Редакция Piter.TV пообщалась с менеджером по связям с общественностью ГКУЗ "ЦКЛО" Любовью Губайдуллиной, которая рассказала, что необходимо для кровосдачи и какие социальные льготы полагаются донорам.

По словам Любови, в Выборе рады всем донорам с любой группой крови, особенно тем, кто готов сдавать кровь постоянно, то есть стать кадровым донором "ЦКЛО". За одну кровосдачу человек получает 1078 руб.40 коп. и справку на два дня отдыха. При этом при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок.

Также в центре можно сдавать плазм, за нее выплаты значительно больше, но для этого надо стать кадровым донором "ЦКЛО".

"Плазму сдают наши кадровые доноры, которые сдавали несколько раз цельную кровь, врач дает направление при личном визите. В донорах плазмы, как таковых, острой потребности правда обычно нет", - рассказала Любовь.

Как рассказал редакции Piter.TV один из кадровых доноров "ЦКЛО" Выборга, бояться сдавать кровь не стоит, особенно, если у вас редкая группа крови. Единственное, к чему надо быть готовым – это возможная очередь на кровосдачу.

"Обычно на все уходит не более двух часов, но однажды я попал в тот момент, когда пришло очень много народа, как оказалось, все они пришли помочь девушке, попавшей в больницу, в итоге только в очереди к врачу я провел два часа", - рассказал Денис.

Для того, чтобы стать донором, не важна прописка, главное иметь с собой паспорт, при возникновении необходимости бедующих доноров могут попросить предъявить справки от врачей-специалистов (терапевт, инфекционист, гинеколог, результаты ЭКГ и флюорографии органов грудной клетки).

"ЦКЛО" Выборга ждет доноров с понедельника по четверг с 08:00 до 11:00 часов по адресу: Приморское шоссе д.32, тел. 8(81378)-25-125.