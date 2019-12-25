"Царское Село" отказалось от проведения массовых мероприятий до мая

Музей приобрёл семь тысяч масок-респираторов.

В ГМЗ "Царское Село" решили отказаться от проведения массовых мероприятий до мая. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Эпидемия сказалась на посещаемости Екатерининского дворца —. за прошедшие семь дней она сократилась на 15% по сравнению с мартом 2019-го года.

Известно, что в музее появилось семь тысяч масок-респираторов для посетителей и сотрудников. Также усилены меры по дезинфекции: регулярно обрабатываются дверные ручки, перила, стойки гардеробов и другие поверхности.

Напомним, что в Петербурге власти с 16 марта по 30 апреля запретили проводить массовые мероприятия с численностью участников более одной тысячи человек.

Ранее мы сообщили, что специалисты центра им. Алмазова рассказали, как не заразиться коронавирусом.

Фото: Pixabay