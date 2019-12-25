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"Царское Село" отказалось от проведения массовых мероприятий до мая
Сегодня, 11:24
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arteliseev

"Царское Село" отказалось от проведения массовых мероприятий до мая

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Музей приобрёл семь тысяч масок-респираторов.

В ГМЗ "Царское Село" решили отказаться от проведения массовых мероприятий до мая. Это связано с угрозой распространения коронавируса. 

Эпидемия сказалась на посещаемости Екатерининского дворца —. за прошедшие семь дней она сократилась на 15% по сравнению с мартом 2019-го года. 

Известно, что в музее появилось семь тысяч масок-респираторов для посетителей и сотрудников. Также усилены меры по дезинфекции: регулярно обрабатываются дверные ручки, перила, стойки гардеробов и другие поверхности.

Напомним, что в Петербурге власти с 16 марта по 30 апреля запретили проводить массовые мероприятия с численностью участников более одной тысячи человек.

Ранее мы сообщили, что специалисты центра им. Алмазова рассказали, как не заразиться коронавирусом.

Фото: Pixabay

Теги: безопасность, коронавирус, массовыемероприятия, пушкин, царскоесело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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