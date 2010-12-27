В Ленобласти "Бук-М2" успешно отразил ракетно-авиационные удары "противника"

В Ленинградской области военные провели учебные удары по радиолокационным станциям.

В Ленинградской области прошли учения защитного зенитного комплекса "Бук-М2". Об этом сообщают РИА Новости. Техника отразила ракетно-авиационный удар от условного оппонента. В ходе мероприятий были прикрыты объекты, которые должны были пострадать в ходе "боевых" действий противника. Со стороны нападающих выступали истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8АМТШ.

Воздушные судна пытались зайти на территорию с разных направлений, высоты и при помощи различных маневренных фигур. Однако, удары по радиолокационным станциям были отражены. Средства противника были вовремя обнаружены и "устранены". В операции участвовало более 100 человек военнослужащих, и более полусотни спецтехники. Руководило ходом обучения общевойсковое объединение ЗВО. По данным организатора, проверка боевой техники прошла успешно.