Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 8:45
0
MShaffter
295
Код вставки плеера

"Боулинг" из 7 машин на трассе под Кемерово попал на видео

0
 
 

В сети появилось видео момента аварии, записанное видеорегистратором одной из пострадавших машин.

 Жесткая массовая авария произошла вечером 16 января на трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. Сейчас появилось видео момента аварии, записанное видеорегистратором одного из пострадавших автомобилей.

Сообщается, что ДТП произошло в условиях скользкой дороги и плохой видимости. Водители не успевали вовремя среагировать и врезались один за другим. В результате участниками массовой аварии стали 7 машин. В результате массового ДТП на этом участке дороги образовалась огромная пробка.

Видео: ВКонтакте,Ru_CHP: Чрезвычайное происшествие (18+)

 

Теги: видео момента дтп , дтп , жесть , кемерово , кузбасс , новости регионов
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5