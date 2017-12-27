"Боулинг" из 7 машин на трассе под Кемерово попал на видео

В сети появилось видео момента аварии, записанное видеорегистратором одной из пострадавших машин.

Жесткая массовая авария произошла вечером 16 января на трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. Сейчас появилось видео момента аварии, записанное видеорегистратором одного из пострадавших автомобилей.

Сообщается, что ДТП произошло в условиях скользкой дороги и плохой видимости. Водители не успевали вовремя среагировать и врезались один за другим. В результате участниками массовой аварии стали 7 машин. В результате массового ДТП на этом участке дороги образовалась огромная пробка.

Видео: ВКонтакте,Ru_CHP: Чрезвычайное происшествие (18+)