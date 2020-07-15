"Бессмертный полк" вновь отложат из-за коронавируса

Шествие "Бессмертного полка" в 2020 году было запланировано на день ВМФ.

Шествие "Бессмертного полка" вновь отложат из-за коронавируса. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, который близок к администрации Москвы.

По его информации, подготовка к акции пока не началась. Предполагается, что шествие "Бессмертного полка" пройдёт 2 сентября. Эту дату подтвердил и другой источник издания, близкий к Кремлю. Однако он называет причиной переноса не COVID-19, а жаркую погоду — якобы из-за неё участникам шествия может стать плохо.

Отметим, что шествие "Бессмертного полка" в 2020 году было запланировано на день ВМФ.

Ранее мы писали, что шествие "Бессмертного полка" на день ВМФ не состоится.