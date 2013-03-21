Карен Квятковски оценила поставки для ВСУ американских самолетов.

Решение о передаче армии киевского режима истребителей F-16 американского производства было "беспроигрышной" сделкой для администрации президента Джо Байдена, но не для Украины. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По мнению иностранной чиновницы, таким образом власти США очень хитрым образом избавились от собственной устаревшей техники.

Для США это операция по утилизации. Таким образом мы избавились от наших старых самолетов, при этом позволив оправдать новые затраты, а также обнулили расходы на содержание этих устаревающих самолетов. Карен Квятковски, эксперт

Аналатик добавила, что использование F-16 не приведет к существенным успехам Вооруженные силы Украины на поле боя, так как в ближайшем будущем эти натовские самолеты либо будут сбиты, либо придут в негодность. Карен Квятковски уточнила, что для России авиация станет лишь целями, а многие объекты - неподвижными целями. Она предрекла, что борты будут сбиты не в воздушном пространстве, а в местах размещения на земле. Другие же истребители сломаются сами, после чего их невозможно будет починить.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom