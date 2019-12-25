Остановка производства связана с Burger King и KFC.

"Белая дача" приостановила выпуск картофеля фри в Липецке. Об этом сообщил в Instagram проекта "Бизнес на карантине" основатель группы Виктор Семенов.

По его словам, в Европе потребление картофеля фри уменьшилась на 80%. Доход от основного канала — кейтеринга — упал на 60%.

Предприятие закрыли на пять месяцев. По словам основателя бизнеса, завод традиционно уходит на каникулы в июле и августе. Теперь они увеличились ещё на три месяца.

"Белая дача" — первое предприятие по производству картофеля фри в России. По данным газеты "Коммерсантъ", остановка производства связана с Burger King и KFC. Эти сети фаст-фуда перестали закупать продукт у завода.

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