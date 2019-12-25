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Россияне стали покупать больше соли на фоне пандемии COVID-19
Сегодня, 10:12
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matveyvn

Россияне стали покупать больше соли на фоне пандемии COVID-19

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Количество заказов на соль от продавцов выросло на 20%.

Россияне стали покупать больше соли на фоне пандемии COVID-19. Производители фиксируют увеличение заказов. Это произошло после того, как Минздрав выступил с рекомендацией смачивать оболочку носа соляными растворами — якобы это помогает при профилактике коронавируса.

Заявление о росте спроса сделал заместитель правления ассоциации  "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. По его оценкам, количество заказов на соль от продавцов выросло на 20%.

Леонов также добавил, что производственные мощности в России могут на сто процентов удовлетворить спрос на соль. По его словам, если потребуется, то у производителей есть ресурс, чтобы увеличить выпуск соли, если спрос будет расти и далее.

Ранее производители попросили запретить скидки на продукты в магазинах.

Теги: минздрав, продукты, соль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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