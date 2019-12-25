Также они просят отменить штрафы и неустойки за проблемы с поставками продукции.

Производители попросили запретить скидки на продукты в магазинах. Речь идёт о нескольких ассоциациях, в которое входят производители продуктов, напитков и сельхозпродукции. Они просят ввести дополнительные меры поддержки. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на письмо ассоциаций премьер-министру Михаилу Мишустину.

Журналистам подтвердили подлинность письма несколько союзов - Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар. В качестве меры поддержки они предлагают запретить устанавливать скидки в магазинах и супермаркетах на их продукцию.

Причина в том, что акции привлекают покупателей, но снижают прибыль производителей. Поэтому, считают авторы письма, необходимо свести количество акций и скидок к минимуму.

Также производители просят отменить штрафы и неустойки за проблемы с поставками продукции, отказаться от цифровой маркировки на молоке и на воде в бутылках. В качестве ещё одной меры поддержки они предлагают дать производителям продовольствия льготные кредиты.

Ранее в перечень системообразующих предприятий России вошли 246 компаний.