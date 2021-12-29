"БКС Мир инвестиций": профессиональное управление защищает ПИФы от резких взлетов и обвалов

Инвестиции в паевые фонды позволяют сохранить деньги в условиях турбулентности рынка.

Риски из-за новой волны пандемии, рост инфляции и грядущее повышение ставок ФРС обеспокоили частных инвесторов. Многие предпочли начать вкладывать деньги в ПИФы. Инвестиции в паевые фонды – это простой и надежный способ диверсифицировать портфель в условиях неопределенности, пишет "Лента.ру".

По данным Investfunds, в прошлом году россияне вложили в ПИФы 393,9 млрд рублей. Это на 53% больше, чем в 2020 году, и в три раза больше, чем в 2019-м. Результаты многих фондов оправдали ожидания пайщиков "с запасом". Например, пай ОПИФ "БКС Российские акции" в прошлом году подорожал почти на 30%. Это заметно выше бенчмарка — роста индекса Мосбиржи в 2021 году на 14,5% плюс дивидендной доходности рынка на уровне 6,5%.

Отличный старт

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала ПИФы оптимальной точкой для входа в фондовый рынок начинающим инвесторам. Такого же мнения придерживается Михаил Кузин из БКС.

ПИФы все чаще выбирают те, кто только начинает путь как инвестор и пока не уверен, что готов самостоятельно сформировать для себя грамотно диверсифицированный портфель ценных бумаг и эффективно им управлять, регулярно посвящая этому свое время. Отметил Михаил Кузин

Среди преимуществ инвестиций в паевые фонды – низкий порог входа и возможность довносить небольшие суммы каждый месяц, например, по 5-10 тысяч рублей. Стоимость пая может начинаться с нескольких сотен рублей. И даже при таких условиях вы фактически приобретаете долю в бизнесе или долговые обязательства сразу целого ряда компаний.

Акции отдельных эмитентов (например, Лукойла) могут стоить тысячи рублей, такие бумаги менее доступны инвесторам с небольшими капиталами. Однако ПИФы предлагают целый ряд активов, в которые можно вложиться. Это могут быть как российские, так и зарубежные акции и облигации.

Фонды, инвестирующие в зарубежные активы, также показали неплохой результат за последний год. По итогам 12 месяцев ОПИФ "БКС Перспектива" занял первое место в рейтинге российских фондов открытого типа объемом более 1 млрд рублей, инвестирующих в иностранные акции. Стоимость пая выросла за год более чем на 20%.

По условиям некоторых паевых фондов инвестор может получать доход в иностранной валюте. В идеале доля валютных вложений в портфеле инвестора, получающего основной доход и несущего основные расходы в рублях, должна составлять не менее 30-40%.

Купив доли четырех-пяти ПИФов, инвестор по сути получает готовый диверсифицированный портфель, через который может вкладываться одновременно в десятки, а то и сотни ценных бумаг. Говорит Михаил Кузин

Покупать финансовые продукты можно с помощью смартфона. В мобильном приложении "БКС Мир инвестиций" пользователи могут не только приобрести паи фондов, но и подключиться к стратегиям доверительного управления.

Еще одним приятным бонусом для пайщиков являются налоговые льготы. У всех ПИФов — и открытых, и биржевых — внутри фонда нет налога на прибыль, это позволяет управляющим реинвестировать "сэкономленные" деньги. При удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет до 3 млн рублей ежегодно.

Какие фонды интересны для покупки сейчас?

Как отметили в "БКС Мир инвестиций", стоит обратить внимание на облигационные фонды (например, ПИФ "БКС Основа"). Российский регулятор продолжает повышать ключевую ставку, доходность ОФЗ уже близка к 10%. С высокой долей вероятности при нормализации инфляции и снижении ключевой ставки ЦБ (во второй половине 2022 года) паи облигационных фондов на горизонте двух лет могут показать прирост на уровне 12% годовых. При этом облигации — это очень консервативный инструмент, так что именно фонды облигаций часто становятся первой ступенькой от депозита к инвестированию.

Также могут быть интересны фонды на американские технологичные компании. БКС за последний год запустил более 20 новых продуктов в области коллективных инвестиций. Среди них есть редкие для рынка фонды, позволяющие инвестировать в высокие технологии. Это и первый в России ПИФ на блокчейн "Цифровая галактика", и фонд "Инновации", в портфеле которого акции 100 самых передовых компаний, развивающих прорывные решения будущего.

Также можно присмотреться к российскому рынку акций, вложения в который обойдутся инвесторам дешевле, чем в акции американских и европейских компаний.

Инвестору важно помнить о фундаментальном принципе инвестирования — чем дольше срок вложений, тем лучше результат можно получить. Портфель инвестора должен быть хорошо диверсифицирован и служить достижению его долгосрочных целей. Резюмировал Михаил Кузин

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