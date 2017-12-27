"Астрал 4": вернуться к первоистокам

В российских кинотеатрах с 18 января стартует продолжение хоррора "Астрал: Последний ключ".

Пять ключей - место, где главная героиня Элис Ренье (Лин Шей) провела своё детство и откуда бежала. И вот, спустя полвека ей приходится возвратиться в свой же дом в качестве специалиста - парапсихолога. Кошмар, преследовавший её всё детство, снова воплощается в жизнь, но она находит в себе силы окончательно разобраться с происходящим.

Помимо классического сюжета хорррора, присущего всем частям "Астрала", автор сценария (Ли Уоннелл) проводит зрителя через личную драму жизни героини. Здесь мы ближе знакомимся с семьёй, замечаем, что способности, присущие Элис, передаются по наследству, и понимаем, что даже после смерти, мать Элис охраняет своих детей.

Адам Робител, как режиссёр фильма говорит: "Ли и Лин увлекают нас в новое приключение вместе с гениальным парапсихологом, которая столкнулась с демонами в самом раннем детстве. Героиня не прячется от враждебного мира, предпочитая взять демона за горло и сказать: "Ты больше не навредишь ни одной живой душе". Там, где другие будут беспокоиться лишь за себя, Элис становится образчиком самопожертвования и бескорыстности. Теперь же мы все получим шанс увидеть, с чего начиналась её собственная история. Мы узнаем, как она попала в мир сверхъестественного. Именно любопытство изначально вызвало мой интерес к проекту".

При просмотре фильма в кинотеатре находятся моменты, в которые невольно чувствуешь пробегающие по коже мурашки. Человек-ключ, которого сыграл нечеловечески гибкий Хавьер Ботет, воплотил в себя все страхи, всё то, что Элис старательно запирала внутри себя и от чего старалась абстрагироваться всю жизнь.

Повелитель всех демонов, на протяжении тысячи лет управляющий всеми порождениями зла, словно марионетками, Человек-ключ имеет вместо пальцев отмычки, которыми он убивает людей.

Для создания гнетущей, тюремной атмосферы в доме Робител и художник-постановщик Мелани Джонс используют тусклую палитру грязных оттенков, а съёмки перестают быть клаустрофобными и периодически на экране задерживается пейзаж с нефтяным месторождением, домом, тюрьмой на заднем плане.

"Астрал 4: Последний ключ - не просто жанровое кино, картина воодушевляет нас бороться со своими демонами. В фильме раскрыты такие важные темы, как порок и искупление, способность простить самого себя, важность семьи и воссоединение родственников. Вне всяких сомнений, это одна из самых интересных работ в моей карьере" - такими словами Шей резюмирует свои эмоции по отношению к героине и к фильму в целом. А мне хочется дополнить: после просмотра, этот фильм не только станет очередным ужастиком в вашу "копилку", но и заставит зрителя задуматься о важных жизненных вещах.

Текст: Анастасия Брикун