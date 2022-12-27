"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в АПЛ

Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков.

"Арсенал" добился волевой победы над "Вест Хэмом" со счетом 3:1 в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Счет открыли гости благодаря точному удару Саида Бенрахма с пенальти. После перерыва хозяева смогли перевернуть ход встречи в свою пользу. Букайо Сака сравнял счет, а спустя пять минут Габриэл Мартинелли вывел "Арсенал" вперед. Третий мяч в ворота "Вест Хэма" забил Эдди Нкетиа.

После 15 матчей "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. "Вест Хэм" остался на 16-м месте, имея в своем активе 14 очков.

Ранее мы сообщали, что Владимир Сычевой перешел в "Крылья Советов".

Видео: YouTube / Arsenal