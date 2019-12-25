Безработный из Тосно надругался над молодой петербурженкой на Петроградке

Мужчина утверждает, что все было по взаимному согласию.

В среду, 25 ноября, в полицию Петербурга обратилась молодая девушка 1994 года рождения и заявила об изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам петербурженки, все произошло в квартире на Каменноостровском проспекте. Насильником оказался 48-летний знакомый девушки по имени Алексей, живущий в Тосно. На данный момент мужчина нигде не работает.

Предполагаемого преступника поймали по горячим следам. Он заявил, что интимная связь произошла по взаимному согласию. С задержанного взяли обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что знакомый отца изнасиловал 11-летнюю девочку в Ленобласти.

Фото: Piter.TV